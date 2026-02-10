Adana'da Dronla Trafik Denetimi: 38 Sürücüye Ceza

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde yaya geçitlerindeki yayalara geçiş önceliği tanımadıkları belirlenen 38 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki yaya geçitlerinde denetim yaptı.
Dron destekli denetimde, yayalara yol vermedikleri tespit edilen 38 aracın sürücüsüne 4 bin 192'şer lira ceza kesildi.
Ceza uygulanan sürücülerden bazıları, yayaları fark etmediklerini iddia etti.
