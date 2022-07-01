Dün, fabrikada çalışan Cansu Y. ile eşi Durmuş Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle Cansu Y. bölgeden uzaklaştırılmış, kavgayı ayıran Tolga Kılıç ise Durmuş Y. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan Durmuş Y, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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