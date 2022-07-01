Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

01.07.2022 10:42
Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir fabrikada çalışan eşiyle arasındaki kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, dün eşi Cansu Y. ile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Durmuş Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Durmuş Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, fabrikada çalışan Cansu Y. ile eşi Durmuş Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle Cansu Y. bölgeden uzaklaştırılmış, kavgayı ayıran Tolga Kılıç ise Durmuş Y. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan Durmuş Y, polis ekiplerince yakalanmıştı.

YORUMLAR
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Son dakika haberi... Ayrı yaşadığı eşi Cansu'ya saldırıp, araya giren arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı Son dakika haberi... Ayrı yaşadığı eşi Cansu'ya saldırıp, araya giren arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da eşiyle kavgasını ayıran kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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