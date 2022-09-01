Şermin Sarı'yı eski kocası daha önce de öldürmek istemiş - Son Dakika
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Şermin Sarı'yı eski kocası daha önce de öldürmek istemiş

01.09.2022 12:35
Şermin Sarı'yı eski kocası daha önce de öldürmek istemiş

Adana'da eski kocası tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Adana'da eski kocası tarafından başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Zanlının daha önce de eski eşini öldüreceğini söylediği ancak ailelerin araya girerek vazgeçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Şermin Sarı, boşandığı eski eşi Erhan Poyraz tarafından oturduğu evin bahçesinde darp edildi.

Bu sırada Poyraz, bahçedeki taşla Sarı'nın başına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada olay yerinden kaçan Erhan Poyraz ise polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.

Sarı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından ise Şermin Sarı'nın cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan Şermin Sarı'nın eski eşinden 4 gün önce kendisini rahatız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, eski kocanın daha önce Şermin Sarı'yı öldüreceğini söylediği ancak ailelerin araya girerek vazgeçirdiği öğrenildi.

Şermin Sarı, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA

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Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şermin Sarı'yı eski kocası daha önce de öldürmek istemiş - Son Dakika

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