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Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş - Son Dakika

Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş

22.10.2021 11:48

Adana'da geçen pazartesi günü evinde ölü bulunan Muzaffer Aktağlı olayı çözüme kavuştu. Aktağlı'nın kendisini uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle tartıştığı kardeşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Adana polisinin çalışmasıyla gözaltına alınan Selçuk Aktağlı'nın, birlikte tatlı yerken çıkan tartışmada ağabeyini kendi silahıyla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi

Muzaffer A'nın (30) 18 Ekim'de merkez Seyhan ilçesindeki evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Anne Esen A'nın gezi için gittiği Mardin'den dönüşte kendisiyle birlikte yaşayan oğlunu evlerinde ölü bulduğu ve durumu polise bildirdiği öğrenildi.

BABANIN İFADESİ OLAYI AYDINLATTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muzaffer A'nın başının arkasından vurulduğunu belirledi. Ekiplerin görüştüğü baba Cafer A, kendisinin karşı dairede kaldığını ve gece saatlerinde oğlu Selçuk A'yı (20) ağabeyi Muzaffer A'nın kaldığı daireye girerken gördüğünü anlattı.

Evinde öldürülen kişinin katil zanlısı kardeşi çıktı

TABANCAYLA YAKALADI

Bunun üzerine polis ekipleri Selçuk A'nın, arkadaşının Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi. Adrese baskın yapan ekipler Selçuk A'yı olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, tartıştığı ağabeyi Muzaffer A'nın hakarette bulunarak kendisini darbettiğini, bu sırada masanın üzerinde bulunan ağabeyine ait silahı alıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş

Mardin, Selçuk, Seyhan, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş - Son Dakika


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