Adana\'da Gereksiz Korna Ceza Yağmuru

Adana'da trafik polisleri, gereksiz yere kornaya basarak gürültü kirliliğine neden olan toplu taşıma araçları sürücülerine adeta ceza yağdırdı. Ceza yazılan sürücüler sürekli ceza yedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik gereksiz korna denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada kurallara uymayan toplu taşıma sürücülerine adeta ceza yağdı. Gereksiz korna kullanma, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak gibi maddelerde 28 sürücüye, 116 bin 976 TL para cezası uygulandı.

Gereksiz kornadan dolayı ceza kesilen Riyasettin Sarı, "Kurallara gayet dikkatliydim, araçta korna ne için var? Biri önüne atladığında aniden uyarmak için. Önüne araba kırdı, ben kornayı o yüzden çalarım. Cam filmini de sıcaktan korumak için takıyorum. Çok fazla ceza yiyoruz, hemen hemen iki güç güne bir ceza yiyoruz" diye konuştu.

Seyir halinde telefon kullandığı için ceza kesilen Mehmet Pınar da "Telefon dediler ama kulaklığım takılı, anlamadım. Sürekli ceza yiyoruz" dedi. - ADANA