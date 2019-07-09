Son Dakika Haberleri: Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın
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Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde önceki gün çıkan yangında kullanılamaz hale gelen geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 1,5 milyon lira zarar oluştuğu bildirildi.

Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde önceki gün çıkan yangında kullanılamaz hale gelen geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 1,5 milyon lira zarar oluştuğu bildirildi.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, yanan tesiste inceleme yaptı.
Heyet, iş yeri sahipleri Ali Yavuz ve Cumali Çeçe'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Doğru, yaptığı açıklamada, Adana'ya modern bir geri dönüşüm sitesi kazandırılması için gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.
Sözütek ise üç vardiya olarak 45 kişinin çalıştığı ve aylık 90 ton plastik atığın dönüştürüldüğü tesiste çıkan yangında can kaybı yaşanmamasının büyük şans olduğunu dile getirdi.
Geri dönüşüm tesislerinin kent merkezi dışında kurulacak modern bir sitede toplanması gerektiğini belirten Sözütek, tesisteki yangının zararının yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu bildirdi.
Adana Geri Dönüşümcüler Odası Başkanı Kemal Deniz de uygun yer gösterilmesi halinde 50-60 milyon liralık yatırımla "geri dönüşümcüler sitesi" yapmaya talip olduklarını ifade etti.
Olay
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 7 Temmuz'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmıştı. TOMA ve yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangında, tesis ile 2 araç kullanılamaz hale gelmiş, 6 iş yeri de zarar görmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:11 Kaynak: AA
Dönüşüm, Seyhan, Adana, Güncel
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