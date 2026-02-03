Adana'da Hastane Çocukları İçin El Becerileri Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adana'da Hastane Çocukları İçin El Becerileri Atölyesi

Adana\'da Hastane Çocukları İçin El Becerileri Atölyesi
03.02.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık sorunları nedeniyle eğitim alamayan çocuklar, Adana'da el becerilerini atölye çalışmalarıyla geliştiriyor.

Adana'da yatarak tedavi gören ve sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitime katılamayan çocuklar, atölye çalışmalarında el becerilerini geliştiriyor.

Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören çocuklar için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde atölye çalışmaları düzenleniyor. Çocuklar, seramik, kil ve boyama çalışmalarıyla hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Çocuklardan Zeynettin Bozalan, "4-5 ay oldu buraya gelmeye başlayalı. Şu anda kilden bir şeyler yapıyoruz. Şimdi fincanın kulpunu yapıyorum" dedi.

Çocuklardan Raşit Zado ise, "9 ay oldu buraya geleli. Kitap okuyorum, oyun oynuyorum. Bir de burada fincan yapıyoruz işte. Güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji İdari Sorumlusu Doç. Dr. Barbaros Şahin Karagün ise, "Bizim hematoloji onkoloji servisinde yatan hastalarımız için halk eğitim destekli, hastanemizin rekreasyon bölümüyle birlikte uzun süre hastanede yatan hastalarımıza el işi, boyama, hamurlarla değişik ürün değişik kendilerini oyalayacak, eğlendirecek uygulamalarda bulunuyoruz. Çünkü bizim hastalarımız uzun süre yatıp tedavi gördükleri için sosyal yönden geri kalmalarını istemiyoruz. Bu yönden bir nebze de olsa o çocukların günlük aktivitelerini geri kazanmalarını istiyoruz. Çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bu fikir ortaya çıktı. Yani sadece bizim önümüzde değil onların da katkısı oldu. Sağ olsun halk eğitim de bize bu konuda destek verdi. Güzel bir uygulama gerçekleştiriyoruz şu anda. Çocuklar için çok eğlenceli ve zevkli geçiyor. Çünkü burada sadece yatarak kemoterapi alıyorlar. Bu onlar için çok sıkıcı oluyor. Okul çağındaki bir çocuk hastanede kapalı kalıyor ama burada bir nebze de olsa o sıkıntılarını gidermiş oluyoruz" diye bilgi verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Hastane, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Hastane Çocukları İçin El Becerileri Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:17:53. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Hastane Çocukları İçin El Becerileri Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.