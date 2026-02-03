Adana\'da Hastane Çocukları İçin El Becerileri Atölyesi

Adana'da yatarak tedavi gören ve sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitime katılamayan çocuklar, atölye çalışmalarında el becerilerini geliştiriyor.

Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören çocuklar için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde atölye çalışmaları düzenleniyor. Çocuklar, seramik, kil ve boyama çalışmalarıyla hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Çocuklardan Zeynettin Bozalan, "4-5 ay oldu buraya gelmeye başlayalı. Şu anda kilden bir şeyler yapıyoruz. Şimdi fincanın kulpunu yapıyorum" dedi.

Çocuklardan Raşit Zado ise, "9 ay oldu buraya geleli. Kitap okuyorum, oyun oynuyorum. Bir de burada fincan yapıyoruz işte. Güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji İdari Sorumlusu Doç. Dr. Barbaros Şahin Karagün ise, "Bizim hematoloji onkoloji servisinde yatan hastalarımız için halk eğitim destekli, hastanemizin rekreasyon bölümüyle birlikte uzun süre hastanede yatan hastalarımıza el işi, boyama, hamurlarla değişik ürün değişik kendilerini oyalayacak, eğlendirecek uygulamalarda bulunuyoruz. Çünkü bizim hastalarımız uzun süre yatıp tedavi gördükleri için sosyal yönden geri kalmalarını istemiyoruz. Bu yönden bir nebze de olsa o çocukların günlük aktivitelerini geri kazanmalarını istiyoruz. Çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bu fikir ortaya çıktı. Yani sadece bizim önümüzde değil onların da katkısı oldu. Sağ olsun halk eğitim de bize bu konuda destek verdi. Güzel bir uygulama gerçekleştiriyoruz şu anda. Çocuklar için çok eğlenceli ve zevkli geçiyor. Çünkü burada sadece yatarak kemoterapi alıyorlar. Bu onlar için çok sıkıcı oluyor. Okul çağındaki bir çocuk hastanede kapalı kalıyor ama burada bir nebze de olsa o sıkıntılarını gidermiş oluyoruz" diye bilgi verdi. - ADANA