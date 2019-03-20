Adana'da Hastanede Korkutan Yangın
1 saat önce
ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin teknik ofislerin bulunduğu bölümde çıkan yangın korkuttu.
ADANA'da Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'nin teknik ofislerin bulunduğu bölümde çıkan yangın korkuttu. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Merkez Sarıçam
ilçesindeki ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
'nde sabah erken saatlerde teknik ofislerden dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yayılmadan söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, maddi hasara neden oldu. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:25 Kaynak: DHA
İnşaat İşçisi, Karısının Yasak Aşkını Başına Taşla Vurarak Öldürdü
Adana'da 'Şahin' Başlı Baston Bıçak Ele Geçirildi
Emekliler Temmuz'da En Az Yüzde 5 Zam Alacak
Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı