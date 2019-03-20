Son Dakika Haberleri: Adana'da Hastanede Korkutan Yangın

Adana'da Hastanede Korkutan Yangın

1 saat önce

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin teknik ofislerin bulunduğu bölümde çıkan yangın korkuttu.

Adana'da Hastanede Korkutan Yangın, System.String[]
ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin teknik ofislerin bulunduğu bölümde çıkan yangın korkuttu. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesindeki ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sabah erken saatlerde teknik ofislerden dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaların bulunduğu bölümün uzağındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yayılmadan söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, maddi hasara neden oldu. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:25 Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana, Güncel
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