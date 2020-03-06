Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı - Son Dakika

Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

6 saat önce

Adana'da şizofren bir kadın, hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardığı olayda hastane başhekimi açığa alındı.

Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı, System.String[]

Adana'da şizofren bir kadın, hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardığı olayda hastane başhekimi açığa alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner (66) Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine getirdi. Sultan Güner muayene edildikten sonra 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart Pazar günü ise Sultan Güner hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti. Salona şizofreni hastanesi N.K. (36) adli kadın da geldi. İddiaya göre, N.K., Sultan Güner'in kendisine küfür ettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Daha sonra kadını yere yatıran N.K. Sultan Güner'in gözlerini elleri ile çıkardı.


Olayla alakalı soruşturma başlatan Adana Valiliği, hastane başhekimini bugün itibariyle soruşturma kapsamında açığa aldı.


Adana Valiliği daha önceden soruşturma kapsamında, 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü, 1 uzman doktor ile 3 hemşireyi görevden uzaklaştırmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar verildi
Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 06:10:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]