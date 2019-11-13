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Adana'da inşaattan düşen işçi öldü

6 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Adana'da inşaattan düşen işçi öldü, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.


İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Sait Savan (42), binanın asma katında malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Savan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Savan'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Seyhan, Adana, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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