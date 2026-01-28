Adana\'da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Adana'da kaçak yapıların bulunduğu Amerikan Adası'ndan sonra bölgedeki bulvarda bulunan kaçak işletmeler de yıkılmaya başlandı.
Yıllardır tartışma konusu olan merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda 23 Aralık'ta başlayan yıkım işlemleri tamamlandı. Amerikan Adası'ndan sonra önünde bulunan Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kaçak işletmelerin de yıkımına başlandı.
Yıkım çalışmaları dronla da görüntülendi. - ADANA
