Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı akaryakıt, sahte ve kaçak içki, elektronik sigara ve aparatı ve cep telefonları ele geçti, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 4 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 380 litre sahte içki, 104 şişe gümrük kaçağı içki, 345 kaçak elektronik sigara ve aparatı ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.