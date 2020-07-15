Adana'da kano sporcularından, baraj gölünde anlamlı 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

Adana'da kano sporcularından, baraj gölünde anlamlı 15 Temmuz etkinliği

Adana'da kano sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Seyhan Baraj Gölü'nde Türk bayrağı ve "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

Adana'da kano sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Seyhan Baraj Gölü'nde Türk bayrağı ve "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

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Durgun su sporlarında tercih edilen merkezlerden Adana'da sporcular, kanolarının arkasına Türk bayrağı asarak Seyhan Baraj Gölü'nde antrenman yaptı.

Sporcular, daha sonra Türk bayrağı ve "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." yazılı pankart açtı.

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, AA muhabirine, halkın 15 Temmuz gecesi, ülkesini ve milli egemenliğini hiç kimseye kaptırmayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin karakterinin erdemlerle donatıldığını ifade eden Akıllı, şunları kaydetti:

"Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferimizdir. Biz de sporcularımızla 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.' yazılı pankart açtık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımızı sunar, kahraman Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününü kutlarız."

Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana'da kano sporcularından, baraj gölünde anlamlı 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika Spor
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