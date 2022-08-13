Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

13.08.2022 10:15
Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da kavga ettiği ev sahibi ile 2 kardeşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Adana'da kavga ettiği ev sahibi ile 2 kardeşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden S.Y. (23) ile kirada oturduğu evin sahibi N.B. (37) arasında dairenin kırılan camının tamiri konusunda tartışma çıktı. N.B'nin kardeşleri Y.B. (24) ve Y.B'nin (26) de dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. S.Y'nin evinden aldığı tabancayla açtığı ateş sonucu ev sahibi ile 2 kardeşi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çamlıbel Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Ev sahibi kiracı cinayetinde 1 kişi tutuklandı Ev sahibi kiracı cinayetinde 1 kişi tutuklandı Tartıştığı ev sahibi ile 2 kardeşini vuran şüpheli tutuklandı Tartıştığı ev sahibi ile 2 kardeşini vuran şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Sarıçam, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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