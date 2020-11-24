Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu - Son Dakika

Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu

24.11.2020 13:44

- Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu Tüm Türkiye'de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Adana'da korona virüs testi yaptırmak isteyenlerdevlet hastanelerinin önünde sıraya girdi.

- Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu

ADANA - Tüm Türkiye'de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Adana'da korona virüs testi yaptırmak isteyenlerdevlet hastanelerinin önünde sıraya girdi.

Dünyaya yayılan korona virüs salgını ülkemizde de son 2-3 aya göre etkisini yeniden arttırdı. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alındığı ülkemizde toplamda 12 bin 511 kişinin yaşamını yitirdi. Bugün Adana'da ise salgın nedeniyle birçok vatandaş virüs şüphesiyle hastanelere koştu.

Kentteki devlet hastanelerinde çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Sosyal mesafeye uyarak sıra bekleyen vatandaşların test için metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu

Türkiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu - Son Dakika


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