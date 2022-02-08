Adana'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Feke ilçesi Kaleyüzü Mahallesi'nde ikamet eden K.E'nin ağılındaki 45 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırma sonucu aynı mahallede ikamet eden ve kardeş olan Y.E. ile K.E'nin küçükbaş hayvanları farklı tarihlerde kiraladıkları araçla çaldıklarını tespit etti.

Kiralık aracın Belenköy Mahallesi'nde kablo hırsızlığında da kullanıldığını tespit eden ekipler, Y.E, K.E. ile olaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.