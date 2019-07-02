Son Dakika Haberleri: Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi
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Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi nedeniyle 30 keçi telef oldu.

Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi nedeniyle 30 keçi telef oldu.
Mustafa D'nin kullandığı 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, D-400 kara yolu Kösreli Mahallesi kavşağında devrildi.
Kazada, tırın dorsesindeki 30 keçi telef oldu.
Devrilen tır nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:23 Kaynak: AA
Kösreli, Ceyhan, Adana, Güncel
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