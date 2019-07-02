Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi nedeniyle 30 keçi telef oldu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:23 Kaynak: AA
'nın Ceyhan
ilçesinde, küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi nedeniyle 30 keçi telef oldu.
Mustafa D'nin kullandığı 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, D-400 kara yolu Kösreli
Mahallesi kavşağında devrildi.
Kazada, tırın dorsesindeki 30 keçi telef oldu.
Devrilen tır nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
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