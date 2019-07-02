Son Dakika Haberleri: Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi
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Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi nedeniyle 30 keçi telef oldu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi nedeniyle 30 keçi telef oldu.
Mustafa D'nin kullandığı 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, D-400 kara yolu Kösreli Mahallesi kavşağında devrildi.
Kazada, tırın dorsesindeki 30 keçi telef oldu.
Devrilen tır nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:09 Kaynak: AA
Kösreli, Ceyhan, Adana, Güncel
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