CİNAYETİ, CESEDİN ÜZERİNE ÖRTÜLEN KIRMIZI ÖRTÜ AYDINLATTI - Son Dakika
Üye Girişi

CİNAYETİ, CESEDİN ÜZERİNE ÖRTÜLEN KIRMIZI ÖRTÜ AYDINLATTI

29.08.2022 11:08

ADANA'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan cesedin, Ali Haydar Sezgin'e (32) ait olduğu belirlendi.

ADANA'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan cesedin, Ali Haydar Sezgin'e (32) ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerine örtülen kırmızı örtüden yola çıkan polis, aynı mahallede oturan Ahmet Çakar'ın (19) evinde aynı örtüden buldu. Saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alınan Çakar, Ahmet Çakantimor (20) ve Mürsel Can (36) tutuklandı.

Olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerine kırmızı bir örtü örtüldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerindeki araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu tespit edildi.

EVİNDE AYNI ÖRTÜDEN BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin'in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar'ın, aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adresteki aramada Sezgin'in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar ile Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can'ın olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.?nin (27) evine gittiklerini belirledi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Ekipler, Yusuf G.?nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Çakar ile Ahmet Çakantimor, Mürsel Can, Yusuf G. ve Mercan C. (36), gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar'ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor Kırmızı örtü üzerinden katile ulaşıldı! Üçü de gözaltına alındı Kırmızı örtü üzerinden katile ulaşıldı! Üçü de gözaltına alındı Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi
Kaynak: DHA

Ahmet Çakar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİNAYETİ, CESEDİN ÜZERİNE ÖRTÜLEN KIRMIZI ÖRTÜ AYDINLATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 17:12:22. #1.11#
SON DAKİKA: CİNAYETİ, CESEDİN ÜZERİNE ÖRTÜLEN KIRMIZI ÖRTÜ AYDINLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement