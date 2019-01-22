Adana'da Kültür Sanat

Adana Devlet Tiyatrosu
, şubat ayında 1'i çocuklar için 4 farklı oyunu 26 temsil ile sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Tiyatro, 1-2 Şubat ve 26- 28 Şubat
'ta "Kadın Sığınağı" oyununu 6 temsille sahneleyecek.
"Yolcular" adlı oyun, 5-9 Şubat ve 19-23 Şubat'ta, 12 temsille izleyici karşısına çıkacak.
"Yarınlara Geç Kalmadan" oyunu da 12-16 Şubat'ta, 6 temsille sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Çocuk oyunu "Ali Baba ve Kırk Haramiler" ise 3 ve 12 Şubat'ta sahnelenecek. Hacı Ömer Sabancı
Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunların biletleri, Adana Devlet Tiyatrosu ve Gazipaşa
gişelerinden alınabilecek.