Son Dakika Haberleri: Adana'da Kültür Sanat

Adana'da Kültür Sanat

33 dakika önce

Adana Devlet Tiyatrosu, şubat ayında 1'i çocuklar için 4 farklı oyunu 26 temsil ile sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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Adana Devlet Tiyatrosu, şubat ayında 1'i çocuklar için 4 farklı oyunu 26 temsil ile sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Tiyatro, 1-2 Şubat ve 26- 28 Şubat'ta "Kadın Sığınağı" oyununu 6 temsille sahneleyecek.

"Yolcular" adlı oyun, 5-9 Şubat ve 19-23 Şubat'ta, 12 temsille izleyici karşısına çıkacak.

"Yarınlara Geç Kalmadan" oyunu da 12-16 Şubat'ta, 6 temsille sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunu "Ali Baba ve Kırk Haramiler" ise 3 ve 12 Şubat'ta sahnelenecek.

Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunların biletleri, Adana Devlet Tiyatrosu ve Gazipaşa gişelerinden alınabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:03 Kaynak: AA

28 Şubat, Devlet Tiyatroları, Adana, Kültür Sanat
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