Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti, bu sırada barakadaki tüp patladı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin telef oldu - Son Dakika

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