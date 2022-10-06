Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin telef oldu - Son Dakika
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Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin telef oldu

06.10.2022 01:34

Adana'da kundaklama sonucu yangın çıkan barakadaki 90 güvercin telef oldu.

Adana'da kundaklama sonucu yangın çıkan barakadaki 90 güvercin telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir barakada uyuyan Halis Gedik, yangın çıktığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti, bu sırada barakadaki tüp patladı.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu barakadaki 90 güvercin telef oldu, söz konusu yerde hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemeye göre, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin telef oldu - Son Dakika
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