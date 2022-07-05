Adana'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
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Adana'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

05.07.2022 21:29
Adana'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Adana'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Adana'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıda, iki bakanlık arasında imzalanan protokolle ilgili kentte yapılacaklar konuşuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, yaptığı konuşmada, okula 9. sınıftan itibaren kayıt yaptıracak her öğrenciye 350 lira burs imkanı sağlanacağını söyledi.

Protokolün imzasından sonra çalışmaların hızlandığını aktaran Koçak, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün her türlü imkanından, mühendislerinden ve bu alanda sahada çalışan yetkin personellerden okullarımıza ve öğrencilerimize rehberlik yapmaları için her türlü desteği alarak süreci birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de tüm imkanlarıyla okullara destek olacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Yaşar Koçak, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
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