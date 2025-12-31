Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar - Son Dakika
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
31.12.2025 18:59
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Adana'da metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, taş ve çevredeki eşyalarla saldırıda bulundu. Olay, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Adana'da metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ile bölgede bulunan vatandaşlara saldırdı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Kurttepe İstasyonu'nda meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler, metro turnikelerinin önüne gelerek güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine fırlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, biber gazıyla şüphelilere müdahalede bulundu. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: DHA

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 153246 153246:
    yakalayıp ellerini ayaklarını kırın 13 0 Yanıtla
  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    yinemi Adana lan oranın insanları insanlık dan nasibini almamış 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar - Son Dakika
