Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Adana'da metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ile bölgede bulunan vatandaşlara saldırdı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Kurttepe İstasyonu'nda meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler, metro turnikelerinin önüne gelerek güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine fırlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, biber gazıyla şüphelilere müdahalede bulundu. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
