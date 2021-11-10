ADANA'DA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 83'ÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI - Son Dakika

ADANA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te tüm kent saygı duruşuna geçti. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü programı kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü katıldı. Pandemi kuralları dikkate alınarak yapılan törene sınırlı sayıda kişi alınırken vatandaşlar cadde ve sokaklardan anma programına dahil oldu.

Anma programı ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan şiirlerin ve tarihteki önemli bürokratların onun adına söylediği güzel sözlerin okunmasıyla başladı. Ardından Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

09.05'DE HAYAT DURDU

Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiği sırada trafikteki sürücüler araçlarından inerek, çalışan vatandaşlar ise işlerini bırakarak saygı duruşuna katıldı.