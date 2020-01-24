Adana'da orman yangını - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da orman yangını - 2 - Son Dakika

Adana'da orman yangını - 2

14 dakika önce

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Adana'da orman yangını - 2, System.String[]

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde önlemler alındığı belirtildi.

İlçeye bağlı Çorlu Mahallesindeki dağlık alanda dün akşam saat 18.00 sıralarında yüksek gerilim hattından kaynaklı orman yangını çıktı. Köy Muhtarı Ali Karabacak'ın durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi. Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de destek vermesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde arazöz ve iş makineleriyle önlemler alındığı bildirildi. Yangının yüzde 90 oranında kontrol altına alındığını belirten muhtar Karabacak, tehlikenin devam ettiğini, köylerinin akciğeri olan ormanın kül olduğunu söyledi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, henüz tam olarak ne kadar alanın yangın sonucu zarar gördüğü sabah saatlerinde belirlenecek.


Karaisalı, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da orman yangını - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]