Adana'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Adana'da, ormanlık alana gizlediği pompalı tüfekle eşini öldüren tutuklu sanığa "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rahmi K. ile taraflar ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Fadime K'nin eşi Rahmi K. ile çeşitli problemler yaşadığını ve bu nedenle olaydan bir süre önce kadının 2 kızı ile ayrı evde kalmaya başladığını, elde edilen deliller ve tanık anlatımları doğrultusunda sanığın uzun zamandır tehdit ve hakaretlerde bulunduğu eşini öldürmeye karar verdiğini, olaydan iki gün önce ise pompalı tüfek ve fişeklerini satın aldığını ve bunları da Fadime K'nin kaldığı evin yakınındaki ormana sakladığını belirtti.

Savcı, olay günü eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçtığı belirlenen Rahmi K'nin, suçta kullandığı silahı cinayet öncesi temin etmesinin "eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini" ortaya çıkardığını bildirerek, sanığın "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Rahmi K, "Emniyette verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Elimde silah olduğunu gören eşim kaçmaya başladı. Kızım da bana engel olmaya çalıştı. Tüfekle ateş ettim. Olayı kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

Maktulün kızı müşteki Nilüfer K. ise olayın yaşandığı sırada annesinin yanında olduğunu belirterek, "Anneme ateş etmemesi için kendisine engel olmaya çalıştım. Ancak önce annemin ayağına doğru, ardından kafasına doğru ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Rahmi K, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı.

Fadime K'nin, kendisine tehditte bulunduğu gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğuyla ayrı eve taşındığı belirtilmişti.

Olayın ardından kaçan Rahmi K. elinde silahla jandarma ekiplerince yakalanmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.