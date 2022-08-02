Adana'da otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi öldü

02.08.2022 02:48
Adana'da otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi öldü

Adana'da otomobilin aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen 01 FEH 74 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Muhammed İsmail Muyam olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da otomobil motosikletle çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika
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