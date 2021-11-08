Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Ersin G. idaresindeki 31 AES 246 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö'ye (14) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.

Son Dakika

Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı

Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar

Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi

İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi