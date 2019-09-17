Son Dakika Haberleri: Adana'da, pamuk yüklü tırda yangın
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Adana'da, pamuk yüklü tırda yangın

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, pamuk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.

Adana'da, pamuk yüklü tırda yangın, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, pamuk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.

Hacıbeyli Mahallesi'nde, Recep Işık yönetimindeki 01 F 1462 plakalı tırın pamuk yüklü dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar ve iş makinelerinin yardımıyla müdahale edilen yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tır ve pamuklarda hasar oluştu.

Hacıbeyli, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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