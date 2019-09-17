Adana'da, pamuk yüklü tırda yangın
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Adana'nın Kozan ilçesinde, pamuk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:52 Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde, pamuk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.
Hacıbeyli Mahallesi'nde, Recep Işık yönetimindeki 01 F 1462 plakalı tırın pamuk yüklü dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar ve iş makinelerinin yardımıyla müdahale edilen yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tır ve pamuklarda hasar oluştu.
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