Adana'da bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi

30.08.2022 11:10
Adana'da bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 22-28 Ağustos'ta çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 66 tabanca, 21 av tüfeği ve 13 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 522 mermi ve 22 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 5 otomobil, 13 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi, yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 8 iş yeriyle ilgili de yasal işlem başlattı.

Farklı suçlardan aranan 220 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi - Son Dakika
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