Adana'da bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 100 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 22-28 Ağustos'ta çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 66 tabanca, 21 av tüfeği ve 13 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 522 mermi ve 22 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 5 otomobil, 13 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi, yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 8 iş yeriyle ilgili de yasal işlem başlattı.

Farklı suçlardan aranan 220 kişi de bu denetimlerde yakalandı.