Son dakika haber... Polis, emeklinin 20 bin lira dolandırılmasını önledi - Son Dakika

Son dakika haber... Polis, emeklinin 20 bin lira dolandırılmasını önledi

14.10.2020 16:15

Gelen son dakika haberine göre Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin bir emekliyi 20 bin lira dolandırması son anda engellendi.

Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin bir emekliyi 20 bin lira dolandırması son anda engellendi.

Pozantı ilçesinde yaşayan emekli Şaban Baran'a (69) telefonla ulaşan kişiler, kendilerini polis memuru, komiser ve savcı olarak tanıttı.

Şüpheliler, Baran'a bir çete soruşturmasında isminin geçtiğini, parasının güvende olması için kendilerine teslim etmesi gerektiğini ve soruşturmanın ardından paranın tekrar kendisine verileceğini belirtti.

Bunun üzerine Baran, hesabındaki 20 bin lirayı çekmek için merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'ndeki banka şubesine geldi.

Baran'ın eşinin durumdan şüphelenip polise bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri banka şubesine sevk edildi.

Ekip, bankadan parasını çekeceği sırada Baran'a ulaşıp dolandırılmak istendiğini belirterek hesabına bloke konulmasını sağladı.

Dolandırılmaktan son anda kurtarılan Baran, AA muhabirine, polislere teşekkür ederek, "Beni dolandırılmaktan kurtardılar. Sahte polisle başladık, gerçek polisle bitirdik." dedi.

Son dakika haber... Polis, emeklinin 20 bin lira dolandırılmasını önledi
Son dakika haber... Polis, emeklinin 20 bin lira dolandırılmasını önledi
Son dakika haber... Polis, emeklinin 20 bin lira dolandırılmasını önledi
Son dakika haber... Polis, emeklinin 20 bin lira dolandırılmasını önledi

Emekli, Savcı, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Polis, emeklinin 20 bin lira dolandırılmasını önledi - Son Dakika

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