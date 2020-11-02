Adana'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan sürücü B.Y'nin motosikletinde plaka olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Şüphelinin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçması üzerine, durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Ekipler, şüphelinin gidebileceği yerlerde önlem aldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

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