Polisten motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polisin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakası sökülmüş motosikleti görünce durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüpheliler, motosikletle kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği yerlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Takibi sürdüren ekipler, motosikleti Belediye Evleri Mahallesi 84001. Sokak'ta durdurdu. Motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekipler, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, C.T. ile S.K. polis merkezine götürüldü, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Motosiklet sahibi Muhammed Kavak, polislere teşekkür ederek çok kısa sürede şüphelilerin yakalandığını belirtti.