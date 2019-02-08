Son Dakika Haberleri: Adana'da "Seçim Güvenliği" Toplantısı

Adana'da "Seçim Güvenliği" Toplantısı

40 dakika önce

Adana'daki siyasi parti il başkanlarının katılımıyla "Seçim Güvenliği" konulu toplantı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana'da
Adana'daki siyasi parti il başkanlarının katılımıyla "Seçim Güvenliği" konulu toplantı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda seçimle ilgili genel esaslar ve Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar değerlendirilerek seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler, siyasi partilerin yapacakları propaganda çalışmaları ile güvenlik ve asayişin sağlanması konusunda izlenecek yasal esaslar görüşüldü.

Vali Demirtaş, çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sırasında yaptığı açıklamada amaçlarının, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili parti yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunmak, vatandaşların oylarını huzurlu ve güvenli bir ortamda kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

"Vatandaşlarımızın hür iradesi, sandıklara özgürce yansımalı"

Adana Valiliği olarak vatandaşların hür iradelerinin, kullanacakları oylarla sandığa yansımasına büyük önem verdiklerini belirten Vali Demirtaş, vatandaşların en rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde oylarını kullanabilmeleri için seçim güvenliği konusunun titizlikle takip edileceğini sözlerine ekledi.

Vali Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, seçim güvenliği konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında yapılan sunum ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Valilik makamında düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Şerif Güler, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili Hasan Alkan, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Gözütok, Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Ahmet Oskar Haznedar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Şahin, Demokrat Parti İl Başkanı Cafer Doğan, Demokratik Sol Parti İl Başkanı Selami Gördebil ve Vatan Partisi İl Başkanı Selver Kaplan ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:25 Kaynak: İHA

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