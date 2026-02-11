Adana'da Siber Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Siber Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Adana\'da Siber Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
11.02.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, kimlik bilgileriyle 10 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık çetesi yakalandı.

ADANA'da, elebaşılığını 'Firavun' lakaplı Zeynel Abidin Ağdeniz (42), 'Profesör' lakaplı Ömer Faruk Ölmez (31) ve 'Azat' lakaplı Alper Baştuğ'un (29) yaptığı siber dolandırıcılık çetesi çökertildi. Kredi puanı yüksek itibarlı meslek gruplarından olan kişilerin kimlik bilgilerini kopyalayarak yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 20 gram esrar ile 28 sahte kimlik, çok sayıda sim kart ve sim kart kopyalama cihazı, 4 pos cihazı ile cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirilince soruşturma derinleştirildi. Ekipler, incelemelerinde şüphelilerin organize şekilde hareket eden dolandırıcılık çetesi olduğunu tespit etti. Çetenin elebaşılığını 'Firavun' lakaplı Zeynel Abidin Ağdeniz, 'Profesör' lakaplı Ömer Faruk Ölmez ve 'Azat' lakaplı Alper Baştuğ'un yaptığı belirlendi. Çeteye bağlı, 5'i kadın toplam 15 şüphelinin adresleri tespit edilip gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin, panel sistemi aracılığıyla doktor, avukat, akademisyen gibi kredi puanı yüksek itibarlı meslek gruplarına mensup kişilerin bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri kimlik bilgileriyle, çete içerisinde 'dublör' olarak adlandırılan kişilerin yüzlerini kullanarak sahte kimlikler oluşturdukları, bu kimliklerle özel bankalarda hesap açtıkları belirlendi. Şüphelilerin, mobil bankacılıktan mağdurlar adına kredi çektikleri, ayrıca zincir marketlerle sunulan özel kredi kartlarını mağdurlar adına çıkarıp alışveriş yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle yaklaşık 10 milyon TL'lik işlem hacmi oluşturdukları belirlenen şüphelilerin, elde ettikleri parayı çeşitli transfer yöntemleriyle kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Siber Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:26:00. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Siber Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.