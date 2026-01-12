Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
12.01.2026 01:18
Adana'da etkili olan sağanak yağış, özellikle Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde hayatı durma noktasına getirdi. Biriken sular nedeniyle yollar adeta göle dönerken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı.

Adana'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan su birikintileri ulaşımı aksattırken; bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Gün boyu aralıklarla devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi Fırat Caddesi adeta göle döndü.

SAĞANAK HAYATINI FELÇ ETTİ

Yolda biriken su nedeniyle birçok araç ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suda kaldı. Bir motosikletli ise yükselen su seviyesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürücülere yardım etmeye çalıştı. Yaşanan su birikintileri ulaşımı aksattı. Öte yandan bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Kaynak: İHA

Şahintepe Mahallesi, Sağanak Yağmur, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Sarıçam, 3-sayfa, Ulaşım, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

