Adana'da Silahlı Kavga Davası

16.01.2026 16:18
Adana'da kavgada ağabeyini kurtarmak isterken bir kişiyi öldüren sanığa 33 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ağabeyini kavgadan kurtarmak isterken tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 33 yıl 11 ay 15 gün, kavgaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 sanığa ise 6 ay ile 7 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Zidan Gündüz'ün kardeşi tutuksuz M. Gündüz ile diğer tutuksuz sanıklar M.H, H.G ve M.G ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Gülbahçesi Mahallesi'nde, Zidan Gündüz'ün motosikletiyle süratli bir şekilde geçmesi nedeniyle A.T. ile aralarında kavga çıktığını belirtti.

Kavga sırasında Zidan Gündüz'ün tabancayla havaya ateş ettiğini anlatan savcı, olayı gören M. Gündüz'ün, H.G'den temin ettiği tabancayla A.T'ye ateş açtığını ifade etti.

Savcı, olayda Zidan Gündüz'ün başından vurularak hayatını kaybettiğini, M.H'nin de tabancayla M. Gündüz'e doğru ateş ettiğini belirtti.

Olayda M. Gündüz tarafından kullanılan tabancanın M.G. tarafından saklandığını anlatan savcı, M. Gündüz'ün "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar, M.H'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar, H.G'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar, M.G'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M. Gündüz, savunmasında, ağabeyinin M.H. ve A.T. ile kavgasının son bulması için havaya doğru ateş ettiğini öne sürerek, "Ağabeyim öleceğine keşke ben ölseydim. Çok pişmanım. Hayatımda ilk kez silah kullanmıştım. Olay sonrası polise bizzat teslim oldum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M. Gündüz'ü "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan toplamda 33 yıl 11 ay 15 gün, M.H'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 7 yıl 9 ay, M.G'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 1 yıl 6 ay, H.G'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Olay ve dava süreci

Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs 2021'de çıkan silahlı kavgada Zidan Gündüz hayatını kaybetmiş, A.T. yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay nedeniyle maktulün kardeşi M. Gündüz ile M.H. ve H.G'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Zanlı H.G. ise 8 Eylül 2021'de adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Savcılık, teşhisli görüntü izleme tutanakları ve tanık beyanlarını da dikkate alarak eylemleri nedeniyle hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil elde edilen şüpheli M.G'yi de soruşturma kapsamına dahil etmişti. Böylelikle sanık sayısı 4'e yükselmişti. Sanıklar, 17 Mayıs 2023 yılında ara celsede Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edilmişti.

