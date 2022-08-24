Adana'da komşusunu kurşun yağdırarak öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse? Hak eden ölmüştür! - Son Dakika
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Adana'da komşusunu kurşun yağdırarak öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse? Hak eden ölmüştür!

24.08.2022 10:07

Adana'da sokakta bağırdığını öne sürdüğü 55 yaşındaki komşusu Yılmaz Sucu'yu tabancayla vurarak öldüren 70 yaşındaki Mehmet Gençler, adliyeye sevk edildiği sırada, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse? Hak eden ölmüştür!" diye konuştu.

Olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakıp Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkan Yılmaz Sucu, iddiaya göre, "Evime hırsız girdi. Hırsız var" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler, Sucu'ya tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Sucu, göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

KENDİSİNİ EVE KAPATTI

Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince Güven'i tabancanın kabzasıyla darbetti. Güven'i başından hafif yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kahvede arkadaşlarıyla oturan komşusuna kurşun yağdıran yaşlı adam: Bana ne öldüyse

"BANA NE ÖLDÜYSE"

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Gençler, emniyete götürüldü. Gençler emniyetteki ifadesinde, "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür" diye konuştu. Mehmet Gençler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahvede arkadaşlarıyla oturan komşusuna kurşun yağdıran yaşlı adam: Bana ne öldüyse
Kahvede arkadaşlarıyla oturan komşusuna kurşun yağdıran yaşlı adam: Bana ne öldüyse
Kahvede arkadaşlarıyla oturan komşusuna kurşun yağdıran yaşlı adam: Bana ne öldüyse
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Cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı Cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE KOMŞUSUNU ÖLDÜREN 70 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ BANA NE ÖLDÜYSE
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da komşusunu kurşun yağdırarak öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse? Hak eden ölmüştür! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da komşusunu kurşun yağdırarak öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse? Hak eden ölmüştür! - Son Dakika
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