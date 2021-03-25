Adana'da sokakta yaşayan gence belediye sahip çıktı - Son Dakika

Adana'da sokakta yaşayan gence Seyhan Belediyesi yardım eli uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla sokakta yaşayan vatandaşları otele yerleştirip, tüm ihtiyaçlarını karşılayan Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir süredir sokakta yaşadığı belirlenen Ahmet Binici'ye yardım elini uzattı.

Binici, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Seyhan Belediyesi tarafından bir otele yerleştirildi.

Kişisel bakım, kılık kıyafet ve gıda ihtiyaçları da karşılanan Binici, diğer evsiz vatandaşlarla birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün organize ettiği sosyalleşme etkinliklerine katıldı.

Binici, Adana Otogarından iş bulduğu Antalya'ya, Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri çalışanları tarafından uğurlandı.

Antalya'da garsonluk yapacak olan Ahmet Binici, soğuk kış aylarında kendisini otelde misafir eden Seyhan Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, iş bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti.