Su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

06.07.2022 13:33

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan borunun tıkanması üzerine yapılan incelemede erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan borunun tıkanması üzerine yapılan incelemede erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki günden bu yana su verilemedi.

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği görevlileri, yaptıkları çalışmayla Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki yer altı borularında tıkanıklığın olduğunu belirledi.

Sulama birliğinde görevli Mehmet Okur, yer altına inerek yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaştı.

Bunun üzerine görevliler durumu polise bildirdi.

Borudaki su, dalgıç pompa yardımıyla boşaltılarak ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.

Mehmet Okur, gazetecilere, yer altı borularında tıkanıklık olması nedeniyle arazilerin sulanamadığını, bunun üzerine boruları incelediklerinde cesetle karşılaştıklarını anlattı.

Savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için araştırma başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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