Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı - Son Dakika
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Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı

11.05.2022 15:12
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı kafelerin çeşitli kısımları su altında kaldı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı kafelerin çeşitli kısımları su altında kaldı.

Kış aylarında düşen baraj gölünün su seviyesi, karlarının erimesiyle yükseldi. Suyun yükselmesi nedeniyle göl kenarındaki bazı kafelere ait oturma kısımları, çocuk oyun alanları ve kameriyeleri su bastı.

Kafe işletmecisi Mehmet Ali Şengezer, AA muhabirine, her yıl yükselen su seviyesinin, bu sene daha da arttığını söyledi.

Kafelerinde müşterilerini ağırladıkları yerlerin çoğunun su altında kaldığını ifade eden Şengezer, "Bir çok işletmeci çalışanlarının yarısını eve gönderdi. Bu sürede de günlük yevmiyelerinin yarısını cebimizden karşıladık. Ama bu su devamlı bizi mağdur ederse karşılayamayız." dedi.

Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı
Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı

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Seyhan Baraj Gölü, Adana, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da su seviyesi yükselen baraj gölünün kenarındaki kafeleri su bastı - Son Dakika
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