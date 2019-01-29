Son Dakika Haberleri: Adana'da Şüpheli Ölüm

Adana'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki gencin cesedi metruk binada bulundu.

Adana'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki gencin cesedi metruk binada bulundu.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin metruk bina içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan Hamza Zorbay'a ait olduğu tespit edildi.

Zorbay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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