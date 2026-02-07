Adana'da Tabancalı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
Adana'da Tabancalı Saldırı: 4 Yaralı

Adana\'da Tabancalı Saldırı: 4 Yaralı
07.02.2026 19:03
Yüreğir'de eski iş yerinde dedikodu yüzünden 4 kişiyi vuran Ü.A. özel harekat polisince yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaraladı, şüpheli, özel harekat polislerince gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki eski iş yeri olan tekstil atölyesine giden Ü.A. (26), burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilere tabancayla rastgele ateş etti.

Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun'u yaralayan Ü.A, daha sonra tekstil atölyesinin damına çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Damda polise direnen şüpheli Ü.A. ise özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Üstünden 2 tabanca çıkan zanlı, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Tabancalı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika

Adana'da Tabancalı Saldırı: 4 Yaralı
