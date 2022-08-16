Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon

16.08.2022 07:31

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde silahlı görevlerde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde silahlı görevlerde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'da polis, asker ve mühendis olarak görev alan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Savcılık, tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

TEM ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında erkek cesedi bulundu Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
23:44 Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 07:32:09. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement