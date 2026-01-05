Adana\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bahri Seriner (35) idaresindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında, plakası belirtilmeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bahri Seriner'in öldüğünü belirledi.
Sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
