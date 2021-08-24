Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Jandarmanın kazanın sebebiyle ilgili çalışması sürüyor.

Sağlık ekipleri kazada, sürücü Mehmet Ali Atalay , eşi Eşe Atalay ve torunu İbrahim Atalay 'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kalkumaç Mahallesi Tilki Deresi mevkisinde, Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı.

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