Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 10 bin 400 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ile sentetik uyuşturucu, 41 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Ekipler operasyon kapsamında 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.