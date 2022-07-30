Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 'ndeki bir eve de baskın yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika

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