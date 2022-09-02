Şermin'i, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyince başını taşla ezerek öldürmüş

ADANA'da yaşayan Şermin Sarı'nın (33), 2 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Erhan Poyraz (35) tarafından, arkadaşlarıyla dışarı çıkma tartışmasından dolayı başı taşla ezilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından kaçıp, sonrasında polise teslim olan Poyraz, tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde oturan 2 çocuk annesi Şermin Sarı, sürekli tartıştıkları gerekçesiyle eşi Erhan Poyraz ile 2 yıl önce boşandı. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Bu sürede çift arasındaki tartışmalar ise devam etti. Poyraz, iddiaya göre, önceki gecesi arkadaşlarıyla dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Poyraz, Sarı'yı darbetmeye başladı. Sarı, Poyraz'ın elinden kurtulup, evden çıktı. Poyraz, bahçede yakaladığı Sarı'nın başına taşla defalarca vurduktan sonra kaçtı.

BAŞINI TAŞLA EZMİŞKomşuları, Sarı'nın "Yeter" diye çığlık attığını duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi ise başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında ise çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. Haberi duyup, evin önüne gelen Sarı'nın yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.TESLİM OLDUPolis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı'nın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Sarı'nın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Olayın ardından polis merkezine giden Poyraz ise teslim olup, cinayeti itriaf etti.'SEN KARIŞAMAZSIN' DEYİNCE ÖFKELENMİŞCinayet Büro Amirliği'ne götürülen Erhan Poyraz, eski eşinin sürekli dışarı çıktığını öne sürüp, "Olay günü 'Neden dışarı çıkıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım' deyince öfkelendim" dedi. Öte yandan Sarı'nın, geçen ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.