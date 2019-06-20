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Adana'daki bıçaklı saldırı

1 saat önce

Adana'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

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Adana'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam bilinmeyen bir nedenle saldırdığı S.K. ve araya girmeye çalışan M.T. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi bıçakla yaralayan İ.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam uyuşturucu aldığı iddia edilen İ.T, bilinmeyen bir nedenle saldırdığı S.K'yi ve araya girmek isteyen M.T'yi bıçakla yaralamıştı.
Daha sonra babasıyla hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçan İ.T'nin kullandığı araç, Bülent Ecevit Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından durdurulmuştu.
İ.T. kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi de bıçakla boğazından yaralamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Yavuzlar Mahallesi, Polis, Adana, Güncel
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