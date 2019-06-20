Adana'daki bıçaklı saldırı

Adana
'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Merkez Seyhan
ilçesi Yavuzlar Mahallesi
'nde dün akşam bilinmeyen bir nedenle saldırdığı S.K. ve araya girmeye çalışan M.T. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi bıçakla yaralayan İ.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam uyuşturucu aldığı iddia edilen İ.T, bilinmeyen bir nedenle saldırdığı S.K'yi ve araya girmek isteyen M.T'yi bıçakla yaralamıştı.
Daha sonra babasıyla hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçan İ.T'nin kullandığı araç, Bülent Ecevit
Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından durdurulmuştu.
İ.T. kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi de bıçakla boğazından yaralamıştı.